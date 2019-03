A receita de IVA sobre gasolina e gasóleo rodoviário atingiu cerca de 10% do total deste imposto em 2017 e a mesma proporção na primeira metade de 2018, refere um Relatório da Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO).No relatório a que a Lusa teve acesso, os especialistas da UTAO estimam que a receita de IVA sobre os combustíveis (gasolina e gasóleo rodoviário) tenha atingido 1.558 milhões de euros em 2017, o equivalente a quase 10% (9,73%) do total da receita com este imposto, de 16.001,4 milhões de euros, segundo dados da Direção Geral do Orçamento (DGO).Para o primeiro semestre de 2018, a UTAO antecipa que a receita de IVA sobre os combustíveis tenha atingido os 791 milhões de euros, também o equivalente a 10% do total da receita com IVA até junho, de 7.957,5 milhões de euros, segundo dados da DGO.A UTAO explica que optou "por elaborar uma estimativa própria de receita de IVA sobre os produtos petrolíferos e energéticos para os anos de 2016, 2017 e primeiro semestre de 2018" por considerar que a estimativa de IVA para aquele período recebida da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) "é incompatível com a receita do agregado "ISP+CSR" [Imposto sobre Produtos Petrolíferos e Energéticos e Contribuição de Serviço Rodoviário] apurado no encerramento de contas realizado pela autoridade orçamental, a DGO, e auditado pelo Tribunal de Contas".Refira-se também que o valor de cada produto e serviço no total da receita de IVA não é geralmente apresentado de forma desagregada.No relatório "Tributação de combustíveis: estudo aprofundado e atualizado até final de 2018", a UTAO indica também que entre 2012 e 2015 o Governo então em funções não garantiu o princípio da neutralidade fiscal que esteve na base da criação da Contribuição de Serviço Rodoviário, ou seja, desta não poderia resultar um aumento do imposto."Este requisito [princípio da neutralidade fiscal] foi respeitado no momento em que a CSR entrou em vigor (1 de janeiro de 2008), registando-se uma diminuição numericamente igual nas taxas de ISP sobre os produtos sujeitos igualmente a CSR", indica a UTAO.Mas os técnicos do parlamento alertam que, "após janeiro de 2012, registaram-se acréscimos na CSR que não foram compensados por reduções equivalentes no ISP, sendo o mais relevante o ocorrido em janeiro de 2015, que se traduziu numa incidência fiscal de +2 cêntimos/litro nas gasolinas e nos gasóleos rodoviários".