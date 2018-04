Mário Centeno ao El País: "O futuro sustentável está em construção"

Para o ministro das Finanças Mário Centeno, Portugal é uma história de sucesso. Depois de uma década de "fraco crescimento e acumulação de sérios desequilíbrios internos e externos", a economia portuguesa surgiu com um "fulgor renovado", o país virou a página, e "o futuro sustentável já está em construção".





Num artigo de opinião publicado no jornal espanhol El País, publicado este domingo, 1 de Abril, Mário Centeno deixa o elogio à recuperação da economia portuguesa, que coincide com o seu período de governação.



Continuar a ler Segundo o também presidente do Eurogrupo, após uma década de fraco crescimento, em 2014 e 2015 surgiram sinais de recuperação, mas estes mostrar-se-iam débeis e efémeros. Foi na segunda metade de 2016 que Portugal começou a virar a página, de tal modo que, chegado a 2017, o país registou um crescimento de 2,7% no PIB, de 9% no investimento e de 7,9% nas exportações 7,9%. O emprego cresceu 3,5% e o desemprego regrediu para a fasquia dos 8% - isto, diz Mário Centeno, com crescimento salarial e redução da percentagem de emprego precário.



Reconhecendo que ainda estão pendentes "importantes desafios", o ministro das Finanças diz contudo que "a capacidade que Portugal tem para enfrentá-los é hoje, sem dúvida, maior do que em qualquer outro momento das últimas décadas".



Mais: "os indicadores estruturais da economia portuguesa são hoje sólidos", garante o governante, apontando para os 15 trimestres consecutivos de crescimento, para as contas públicas (o país fecho 2017 com um défice de 0,92% do PIB, sem o efeito da Caixa Geral de Depósitos) e para o sector bancário, onde os maiores bancos foram recapitalizados e houve "uma redução sustentável do crédito mal parado".



É por isso que Mário Centeno não tem dúvidas: Portugal é "uma história de sucesso" e "a economia e a sociedade portuguesas mostram que o futuro sustentável já está em construção".