Orçamento do Estado para 2023: Saiba o que vai mudar

Nos rendimentos, há mexidas no segundo escalão do IRS e uma mudança de fundo no patamar mínimo a partir do qual os agregados pagam este imposto. Para as famílias há também neste OE um reforço dos apoios sociais - das creches às pensões - um congelamento do valor dos passes nos transportes e novos subsídios para os estudantes bolseiros e deslocados. No caso das empresas, fica mais clara a forma como se aplicará a descida no IRC para quem suba salários. No que toca aos cofres públicos, os dividendos vão desacelerar e há uma nova taxa sobre os lucros.

