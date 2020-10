Aumento de pensões vai custar 270 milhões de euros

Este ano as contas são mais fáceis de fazer: os 1,6 milhões de pensionistas cujas pensões não ultrapassam os 658,22 euros terão direito a dez euros (e nunca a apenas seis), logo em janeiro. A medida que foi revista durante as negociações com o PCP terá um impacto de 270 milhões de euros no orçamento do Estado de 2021, segundo fonte das Finanças.





