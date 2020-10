CDS acusa Governo de "reciclar estratégia de grandes obras"

Leia Também Orçamento do Estado aprovado na generalidade só com o apoio do PS

A deputada do CDS-PP Cecília Meireles acusou hoje o Governo de "reciclar uma estratégia de grandes obras" públicas com o Orçamento do Estado para 2021, que classificou como um documento "trapalhão, incoerente e de vistas curtas"."Quando o país precisava de responsabilidade, de coerência e de visão, a geringonça, ou o que dela ainda resta, ofereceu um Orçamento trapalhão, incoerente e de vistas curtas", declarou a deputada do CDS-PP, numa intervenção na parte final do debate do Orçamento do Estado para 2021 na generalidade, na Assembleia da República.Segundo Cecília Meireles, "o Orçamento fica-se, na prática, pela distribuição de subsídios e por sinais absolutamente contraditórios e erráticos entre as necessidades de incentivar a economia e de conter a pandemia"."A única estratégia real de investimento que se descortina no meio de tudo isto é muito simples, mas nada nova, senhor primeiro-ministro: gastar dinheiro em obras públicas. Mais nada", acrescentou a deputada do CDS-PP, dirigindo-se para António Costa."O que se está a preparar é exatamente isto: reciclar uma estratégia de grandes obras que dificilmente resistirão ao teste do tempo", reforçou.Cecília Meireles justificou também o voto contra do seu partido em relação à proposta do Governo com a política no setor da saúde de resposta à covid-19, defendendo que deveria haver um maior recurso aos privados.A deputada do CDS-PP considerou que no atual contexto de pandemia este é "um Orçamento de enorme insensibilidade social", referindo que "em julho, havia já quase menos um milhão de consultas - contando presenciais e não presenciais - e menos 99.000 cirurgias"."A alternativa aqui é muito clara: deixar os doentes à espera, ou aproveitar a capacidade para os tratar que já existe nos setores solidário e privado. A escolha da geringonça é também ela, infelizmente, clara: deixam, sim, os doentes à espera, e em troca preservam os seus preconceitos. As consequências são de vida e são de morte para quem precisa. Não conheço maior insensibilidade social e até humanitária do que esta", afirmou.Em matéria de política fiscal, Cecília Meireles voltou a criticar o Governo por não reduzir o IRS em 200 milhões de euros, "uma promessa que o PS escolheu não cumprir, e que os parceiros escolheram esquecer", e por optar por um "um desconto fiscal às famílias que possam escolher gastar o seu dinheiro em restaurantes, hotéis e cultura", medida que qualificou de "absolutamente incoerente" com a preocupação de conter a covid-19.A deputada do CDS-PP contestou que se permita "ter um fim de semana de Fórmula 1 com um ajuntamento de milhares e milhares de pessoas" quando depois, "no fim de semana a seguir, todas as pessoas são proibidas de se deslocarem nem que seja ao concelho do lado para honrarem os seus mortos".De acordo com Cecília Meireles, o Governo mostra "falta de preparação e a falta de bom senso" e "parece apostado numa política de sinais e abanões completamente errática e infantilizadora dos cidadãos" que irá ter "consequências desastrosas simultaneamente para a saúde e para a economia".