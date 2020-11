Novo Banco deixa Governo em estado de nervos, PSD sob ataque cerrado e debate em suspenso

há 50 min. 11h18

Governo em estado de nervos. Pede pausa de 15 minutos

O debate sobre o Novo Banco terminou com o Governo em perfeito estado de nervos. Depois da intervenção inflamada do secretário de Estado das Finanças, João Nuno Mendes, o Executivo pediu uma pausa de 15 minutos, antes de se dar início às votações. Presume-se que fará um último esforço de sensibilização dos deputados para alterarem as suas posições e chumbarem a proposta do BE.



Em causa está a proposta de alteração do BE, que retira as verbas ao Fundo de Resolução para injetar no Novo Banco. Sem essas verbas, e se entretanto elas não forem recolocadas seja neste Orçamento, seja num eventual Retificativo, o Fundo não tem autorização legal para atender à chamada de capital, falhando o contrato com a Lone Star.