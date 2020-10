Desporto e ginásios vão dar descontos no IRS

Tal como acontece já sempre que os contribuintes pedem faturas nos restaurantes, cabeleireiros, mecânicos ou veterinários, também as faturas de custos com atividades de desporto vão passar a dar descontos no IRS.

Em causa está a dedução do IVA, que prevê que à coleta do IRS devido pelos sujeitos passivos nestas atividades seja dedutível um montante correspondente a 15 % do IVA suportado por qualquer membro do agregado familiar, com o limite global de 250 euros por familia.

A partir de 2021, e de acordo com uma versão preliminar da proposta de Orçamento do Estado a que o Negócios teve acesso, passarão a ser também incluídas nesta dedução as faturas relativas aos seguintes setores de atividade: Ensinos desportivo e recreativo; Atividades dos clubes desportivos e atividades de ginásio – fitness.