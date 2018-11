Direita apresenta cerca de 140 propostas de alteração ao OE para 2019

PSD e CDS querem o regresso das negociações com os professores sobre a contagem do tempo de serviço - mas com os mesmos moldes do que ficou definido em 2018. Os dois partidos defendem várias medidas de alívio fiscal. A excepção da penalização da especulação imobiliária.