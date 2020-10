Drama político à volta do Orçamento sobe de nível

A pressão exercida pela esquerda sobre o Governo na negociação do Orçamento do Estado para 2021 já vinha em crescendo, mas intensificou-se esta terça-feira. Bloco e PCP fazem finca-pé e o PS sinaliza crise política no horizonte, mas todos ainda estão abertos e querem continuar a negociar.

