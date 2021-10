Englobamento obrigatório das mais-valias da bolsa avança para mais ricos

De fora da medida ficam os rendimentos prediais, como as rendas. "Julgo

que os rendimentos prediais estarão de fora. Neste momento, para dar uma resposta mais exata e verdadeira, em que estamos a conversar, não está em estudo o englobamento de rendimentos prediais", tinha garantido o vice-presidente da bancada parlamentar do PS, João Paulo Correia, em entrevista ao Negócios.

O englobamento obrigatório dos rendimentos de mercados de capitais vai avançar no próximo ano, mas não para todos. A obrigatoriedade vai abranger rendimentos de títulos como ações detidos por períodos inferiores a um ano e aplica-se apenas a contribuintes com rendimentos mais elevados."Os rendimentos de capitais especulativos (mais-valias obtidas com valores mobiliários detidos menos de 1 ano) vão ser obrigatoriamente englobados para quem se encontre no último escalão de IRS", refere o documento do Governo com as linhas orientadoras do Orçamento do Estado para 2022 (OE22) a que o Negócios teve acesso.O último escalão inclui contribuintes com rendimentos anuais superiores a 75.009 euros de acordo com as novas tabelas do IRS que o Governo propõe rever no OE 2022 (o anterior limite era de 80 mil euros). A alteração da fiscalidade relativa às mais-valias mobiliárias de curto prazo, que se aplica a investidores e aforradores nacionais, já tinha sido avançada pelo jornal digital Eco A receita arrecadada com o englobamento vai ser canalizada para o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social. "As receitas fiscais obtidas por esta via vão ser destinadas a reforçar a sustentabilidade do sistema de Segurança Social", refere o mesmo documento. Esta almofada serve para pagar as pensões quando o sistema não for capaz de assegurar completamente esse objetivo, ou seja, quando a receita contributiva seja inferior à despesa contributiva.