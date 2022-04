Estado conta receber 511 milhões de euros em dividendos. Caixa e BdP pagam 500 milhões

O ministério das Finanças conta, neste ano, receber 511 milhões de euros em dividendos das empresas públicas, com o Banco de Portugal (BdP) e a Caixa Geral de Depósitos (CGD) a pagarem a quase totalidade deste valor.Os valores constam da proposta de Orçamento do Estado de 2022. No relatório, o governo estima um pagamento de 294 milhões de euros por parte do regulador bancário, e de outros 200 milhões da CGD.A este valor há que somar as transferências de 2,6 milhões do Banco de Fomento, e uma contribuição de cerca de 13,5 milhões de euros dos portos: as administrações portuárias de Sines e do Algarve vão transferir 9,6 milhões de euros, enquanto Douro, Leixões e Viana do Castelo pagam 1,3 milhões, Lisboa entrega 1,7 milhões, e Setúbal e Sesimbra contribuem com 1,2 milhões de euros.