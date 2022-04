Orçamento do Estado contempla mais 300 milhões para restos de bancos falidos

As Finanças vão pedir à Assembleia da República a aprovação de uma dotação de despesa próxima dos 300 milhões de euros relativa a restos de bancos privados falidos.

As contas são feitas pelo Dinheiro Vivo, sinalizando que em causa estão sete sociedades financeiras pelas quais o Estado assumiu responsabilidades - quatro ligadas ao Banif e três ao BPN.

Apesar de o Governo alegar que essas verbas estão integralmente cobertas por "receitas próprias" dos respetivos veículos financeiros, trata-se de um risco direto para o défice se as mesmas não se concretizarem, alerta a mesma publicação.

No universo Banif, os contribuintes ainda são chamados a despender um total de 177 milhões de euros em 2022, enquanto no caso do defunto BPN, o Orçamento do Estado (OE) para 2022 continua a acomodar as conhecidas três sociedades "par" - a Parparticipadas está acautelada com 33 milhões de euros na despesa pública, a Parvalorem com 67,5 milhões e a Parups com 16,4 milhões de euros.

Registe-se que os aproximadamente 300 milhões reservados para os restos de bancos falidos são mais do que os 209 milhões que o Novo Banco quer pedir ao Fundo de Resolução, com o ministro das Finanças a garantir que o OE não contempla tal verba; mais do que os 210 milhões de euros previstos para o alívio do IRS; ou mais de cinco vezes o valor reservado para ajudar as 830 mil famílias mais pobres de Portugal com a atribuição de 60 euros e meia botija de gás.