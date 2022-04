Fernando Medina fala de uma "alteração com significado" do cenário macroeconómico

Leia Também Governo mantém proposta de revisão da tributação de stock options para startups tecnológicas

O Governo reviu em ligeira baixa o crescimento económico e em alta a inflação, mas os restantes agregados do cenário macroeconómico ficam praticamente inalterados face ao que foi apresentado pelo anterior ministro das Finanças, João Leão.Em duas semanas, Fernando Medina foi obrigado a ajustar os números face à guerra na Ucrânia e aos impactos na economia por via dos preços energéticos e dos bens alimentares, apontando "uma alteração com significado". Trata-se de "refletir uma descida das previsões relativamente ao crescimento do PIB", referiu o ministro, sublinhando que "ainda assim é um valor elevado de 4,9%".Já o valor da taxa de inflação foi revisto em forte alta para 4%, quando antes não ia além de 2,9%. Fernando Medina espera que esta evolução dos preços seja passageira. "Que se caracterize por ser uma inflação conjuntural e marcadamente definida pelo aumento dos preços dos produtos energéticos e alimentares", afirmou.