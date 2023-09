Governo aberto a rever tributações autónomas

Grupo de trabalho técnico com o Governo, vai avaliar e discutir as propostas para o OE. Descidas de IRC e TSU estão afastadas, mas há abertura para olhar para as tributações autónomas, benefícios fiscais e capitalização, dizem os patrões.

Governo aberto a rever tributações autónomas









