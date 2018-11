Miguel Baltazar

O secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, defendeu esta sexta-feira, 16 de Novembro, que os escalões de IRS não devem ser actualizados em 2019, para reflectir a variação dos preços. E garantiu que esta actualização só teria impacto nos escalões mais elevados de rendimento. O governante respondia no debate de especialidade, que decorre na Assembleia da República.A actualização dos escalões de IRS "não é nada que mude a vida de ninguém, e só tem efeito nos escalões mais elevados", argumentou o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, respondendo a Paulo Sá, deputado comunista.O PCP já apresentou uma proposta de alteração ao Orçamento do Estado para 2019 para forçar o Governo a actualizar os escalões do IRS, uma medida com impacto estimado de cerca de 60 milhões de euros, e um efeito médio em torno dos 10 euros mensais para os contribuintes."O que temos em 2019 é o reflexo daquilo em que o senhor deputado também, e muito bem, participou", disse Mendonça Mendes, aludindo ao aumento do número de escalões de IRS dos anteriores cinco, para sete, em 2018. "O que conseguimos é uma grande alteração de escalões que devemos preservar. Em situações normais deve haver ajustamento [dos escalões à taxa de inflação], nós já fizemos um grande ajustamento, não se justificará fazê-lo agora", defendeu o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais.