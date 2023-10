Governo diz-se disponível para estender programa "housing first"

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social garante que há disponibilidade por parte do Governo para evoluir a proposta relativamente ao programa "housing first", de apoio a pessoas sem-abrigo. A questão surgiu em resposta às críticas da deputada Inês Sousa Real, do PAN.Tem sido uma exigência do PAN para a proposta orçamental do próximo ano e uma luta antiga do partido, e, pela ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, o Governo diz estar "completamente disponível para alargar a capacidade de resposta" em sede de debate de especialidade."Estamos completamente disponíveis para alargarmos esta nossa capacidade de resposta que tem sido transformadora de muitas vidas e, portanto, em sede do debate na especialidade, portanto, disponíveis para evoluirmos nesta dimensão", afirmou Ana Mendes Godinho.O "housing first" é um programa que tem como objetivo atribuir habitação social a pessoas em condição de sem-abrigo que, em vez de tentar resolver o problema através de centros de acolhimento, se fornece antes alojamento a quem precisa.O partido representado pela deputada Inês Sousa Real no Parlamento queixa-se da ausência de metas desse programa na proposta orçamental apresentada pelo Executivo "ao contrário de outros anos"."O 'housing first' não depende apenas do poder local, também há uma responsabilidade que é compartilhada e infelizmente ao contrário de outros anos em que ficou de forma expressa prevista no Orçamento de Estado metas para atribuirmos casas a quem precisa, neste ano encontramos apenas no relatório e não na medida de urgência para atribuir casas às pessoas que estão em situação de sem teto.A exigência já havia sido feita na tarde desta terça-feira quando Inês Sousa Real anunciou ao jornalistas que o partido se irá abster na votação ao final da tarde.