Governo lamenta voto contra do PCP e alerta que chumbo do OE2022 compromete avanços

O Governo lamentou esta segunda-feira o voto contra do Bloco de Esquerda e do PCP ao Orçamento do Estado para o próximo ano (OE2022). O secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro, entende que o chumbo do OE2022 compromete avanços que foram feitos em áreas como a saúde e legislação laboral."A não viabilização do OE compromete os avanços, em particular, nos salários, pensões, no Serviço Nacional de Saúde [SNS] e na legislação laboral. Será difícil explicar aos portugueses que todas essas melhorias nas suas vidas estão postas em causa", referiu Duarte Cordeiro, depois de o Bloco de Esquerda e o PCP ter anunciado que vão votar contra o OE2022 A confirmar-se o voto contra do BE e PCP, o OE2022 contará apenas com