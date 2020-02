Clara Marques Mendes, deputada do PSD, tinha acabado de defender uma proposta de alteração apresentada pelos sociais-democratas, que prevê a devolução, por parte do Estado, do IRS cobrado aos pensionistas quando estes recebem pensões atrasadas, de uma só vez. " Quando o Estado paga tarde e a más horas, junta todo o rendimento num ano só e acumula receita que não lhe é devida," criticou Clara Marques Mendes.



Na resposta, João Leão deixou uma promessa: "Vamos registar todas as aprovações de despesa que o PSD fizer para mostrar aos portugueses que o discurso do PSD é incoerente." E sublinhou que os sociais-democratas iniciaram o debate argumentando que há um excesso de crescimento da despesa, mas que agora fazem "propostas de aumentos da despesa face a um orçamento aprovado com um acordo à esquerda."



Clara Marques Mendes ainda quis saber se o Governo considera a devolução de receita cobrada a mais como uma "despesa", mas João Leão já não quis responder.



"O que os senhores propõem é fazer mais despesa, reduzir impostos e ao mesmo tempo reduzir o défice e a dívida. Isso é uma impossibilidade aritmética," responderia mais tarde Ricardo Mourinho Félix, secretário de Estado das Finanças.



O secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro, já tinha dito que só a proposta de descida do IVA da eletricidade custa 774 milhões de euros, em termos brutos. O PSD discorda e diz que o custo da medida, em meio ano conforme está proposto para o OE 2020 não vai além dos 175 milhões de euros.

João Leão, secretário de Estado do Orçamento, prometeu esta segunda-feira, 3 de fevereiro, que vai contabilizar todas as medidas aprovadas pelo PSD, no âmbito do Orçamento do Estado para 2020, que impliquem um aumento de despesa pública. O objetivo, frisou, é demonstrar a "incoerência" do discurso dos sociais-democratas.O governante falava na Assembleia da República, no primeiro dia de discussão do Orçamento do Estado para 2020, na especialidade.