Guerra não trava subida da receita com impostos

A guerra na Ucrânia veio travar o crescimento da economia portuguesa, mas o mesmo não acontece com a receita fiscal esperada. Na proposta de Orçamento do Estado para 2022, o Governo conta arrecadar, também à boleia da inflação, mais dois mil milhões de euros do que em outubro. Montante é superior ao total de despesa com medidas para mitigar a subida de preços.

Guerra não trava subida da receita com impostos









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Guerra não trava subida da receita com impostos O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar