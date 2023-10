Investimento na ferrovia e transportes públicos sobe 23% em 2024

A proposta de Orçamento do Estado para 2024 prevê um investimento na ferrovia e na expansão das redes de transportes públicos de 1.344 milhões de euros. Um montante que supera em 210% os 433 milhões destinados a estas áreas em 2022 e em 23% os 1.091 milhões de 2023.





De acordo com o documento, para o Ferrovia 2020 estão previstos no próximo ano 422 milhões de euros de investimento, dos quais 128 milhões para o corredor internacional sul e 105 milhões para o corredor internacional norte.





Já para a expansão das redes dos metros de Lisboa e Porto e do sistema de mobilidade do Mondego, o orçamento do próximo ano prevê um investimento de 717 milhões de euros, mais 56% do que em 2023.





Para a aquisição de frota estão previstos 205 milhões de euros, dos quais 99 milhões para a CP, 30 milhões para a Transtejo, 29 milhões para o Metro de Lisboa, 5 milhões para o Metro do Porto e 42 milhões para o material circulante do Mondego.





Alta velocidade em contratação em 2024





Relativamente à ferrovia, o Governo refere que no próximo ano "dar-se-á seguimento ao ambicioso programa de investimentos na requalificação e modernização da rede ferroviária nacional, alicerçada na conclusão dos empreendimentos do programa de investimentos Ferrovia 2020 e no desenvolvimento das iniciativas contempladas no Programa Nacional de Investimentos 2030".





Entre as principais intervenções em curso destaca estar em fase adiantada de concretização a modernização da Linha da Beira Alta, a construção da nova Linha do Alentejo, que liga Évora a Elvas, a modernização da Linha do Norte entre Espinho e Gaia, a modernização da Linha de Sines, a modernização da Linha de Cascais e a eletrificação das Linhas do Oeste e do Algarve. Em 2024 prevê-se também a continuidade da modernização da Linha do Douro, com o início dos trabalhos no troço Marco/Régua.





O Executivo salienta ainda que será dada continuidade ao projeto relativo à nova linha de alta velocidade Porto–Lisboa, "com a conclusão de estudos e projetos, e com o desenvolvimento, já no ano de 2024, de procedimentos de contratação pública associados à fase de obra".



O Governo diz ainda que o Sistema de Mobilidade do Mondego (SMM) irá iniciar a primeira fase da operação em 2024.





E que no próximo ano a CP "pretende dar início ao fabrico de até 117 novas automotoras elétricas (até 62 para os serviços urbanos de Lisboa e do Porto e até 55 para os serviços regionais)".



Além de pretender dar continuidade à reabilitação do material circulante, o Governo diz ainda prever "a realização do projeto denominado ‘Comboio Português’, mediante fabrico de um protótipo de comboio de produção nacional, com vista a aferir da sua viabilidade comercial, projeto este financiado por fundos europeus".