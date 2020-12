Leão quer reforçar Novo Banco sem retificativo. É legal?

A solução para responder ao problema do Novo Banco dentro do Orçamento do Estado já aprovado para 2021 pode passar pelo decreto-lei de execução orçamental. Mas este é um caminho espinhoso – tanto em termos jurídicos, como políticos.

Leão quer reforçar Novo Banco sem retificativo. É legal?









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.