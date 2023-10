Medina: "Mentira" sobre IUC vem dos partidos que esperam ser oposição até 2053

Novamente, o agravamento previsto do Imposto Único de Circulação (IUC) esteve em cima da mesa. A Iniciativa Liberal pediu explicações ao ministro das Finanças e Fernando Medina respondeu acusando os liberais de desenvolverem uma "mentira" ao "assustar as pessoas sobre um aumento até 2053" porque "esperam até 2053 continuar na oposição".





"A sua mentira só tem um grande benefício, sabe qual é? É que quem faz campanha, quem quer assustar as pessoas sobre um aumento até 2053, é porque não só não tem nada a dizer sobre a realidade do presente, como verdadeiramente espera até 2053 continuar na oposição", apontou.





Fernando Medina acusou também os liberais de terem entrado "para este debate com uma mentira que foi um peso que nunca tirou das costas".





"A mentira é esta, é que de um aumento de 25 euros no ano, os senhores deputados fizeram propaganda na base da mentira, da mentira do início ao fim, da mentira de um aumento de 1.025%", argumentou.





A Iniciativa Liberal, diz Medina, omitiu "não só isso que não está previsto em nenhuma legislação, mas omitindo que com uma cláusula de salvaguarda isso demoraria 29 anos a atingir. Isto é, estaríamos no ano de 2053, senhor deputado", concluiu.





O imposto vai sofrer um agravamento nos automóveis ligeiros e motociclos com matrícula anterior 2007 através da cobrança da chamada componente ambiental, de acordo com a proposta apresentada do Orçamento do Estado para 2024.





Leia Também Pizarro anuncia contratualização com setor social para a falta de médicos de família

Uma petição contra a subida do imposto já conta, esta terça-feira, com mais de 390 mil assinaturas e já deu entrada no Parlamento. António Costa garantiu que não vai "não ignorar" os peticionários, mas insistiu, tal como Medina, que se baseiam numa mentira criada pela oposição.