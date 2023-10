Leia Também Com mais dinheiro deve pedir-se mais resultados

O ministro da Saúde anunciou que o Governo vai recorrer à "contratualização com o setor social" para responder à falta de médicos de família no país. O anúncio foi feito no âmbito do debate na generalidade da proposta do Orçamento do Estado para 2024.Em tempos de uma relação conturbada entre os profissionais de saúde e o Executivo, Manuel Pizarro nada disse sobre as negociações, mas aproveitou a intervenção no Parlamento para anunciar aspetos adicionais na resposta "aos 1,6 milhões de pessoas que ainda não têm médico de famílias": "a contratualização com o setor social e o atendimento a cidadãos de forma transitória para garantir que todos continuem a ter acesso à saúde"."Temos tido resultados positivos, mas enfrentamos ainda uma vaga de profissionais que atingem a idade da reforma, que causará muitas dificuldades até ao final de 2024. Tomaremos por isso medidas adicionais, incluindo a contratualização com o setor social e o atendimento a cidadãos de forma transitória para garantir que todos continuem a ter acesso à saúde", explicou.Esta é uma medida que surge no seguimento do anúncio, na sexta-feira, do reforço das 697 vagas para formação médica especializada de médicos de família em 2024.Curiosamente, esta é uma medida que já tinha sido defendida pelo PSD no início de outubro quando apresentou as suas prioridades para o Orçamento do Estado. "TNo seu discurso, Pizarro defendeu a necessidade de ""Durante a pandemia estiveram lá, com coragem e com dedicação para proteger os portugueses. Quando superámos a pandemia pedimos mais trabalho para recuperar a atividade assistencial que tinha ficado para trás. É por isso essencial reconhecer esse esforço e essa dedicação. O Governo tem dado especial atenção ao reforço do SNS", afirmou o responsável pela pasta da Saúde."É o momento para reafirmar que o SNS como um elemento essencial do Portugal de abril, que ajudou os portugueses a alcançarem resultados em saúde que ombreiam ou superam os dos países mais desenvolvidos, que é um instrumento insubstituível de coesão social e territorial", acrescentou.