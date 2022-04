"Não está prevista nenhuma transferência para o Novo Banco". Medina mostra-se "bastante satisfeito"

O ministro das Finanças dá como garantido que não haverá mais nenhuma transferência de dinheiro do Fundo de Resolução para o Novo Banco, mostrando-se "bastante satisfeito" com essa decisão."Tomamos muito boa nota daquilo que o Fundo de resolução transmitiu sobre o assunto, das palavras também que o governador do Banco de Portugal transmitiu e ficamos naturalmente satisfeitos com o facto de não irmos fazer nenhum novo pagamento relativamente ao dossier do Novo Banco", referiu Fernando Medina na conferência de imprensa de apresentação da proposta de Orçamento de Estado para 2022. "Estamos bastante satisfeitos com essa situação".O ministro aproveitou para citar João Leão: "Repito as palavras do meu antecessor sobre esta matéria: Não, não está prevista nenhuma transferência para o Novo Banco".O Novo Banco queria uma nova transferência de 209,2 milhões de euros, porque há, nos capitais privados, uma diferença face ao previsto — o rácio de capital Core Tier 1 ficou em 11,1%, abaixo dos 12% estipulados no acordo assinado com a Lone Star em 2017 —, mas também está em causa uma contingência com tributação de imóveis.No entanto, o Fundo de Resolução respondeu ao Novo Banco que "não é devido qualquer pagamento relativamente às contas do exercício de 2021".Seria, a concretizar-se, a quinta injeção em cinco anos, desde que em 2017 foi assinado o Mecanismo de Capital Contingente com o fundo norte-americano. Até ao momento, foram transferidos pelo Fundo de Resolução cerca de 3,4 mil milhões.Notícia atualizada às 16:04