"Não há acordo". Reunião do Governo com BE termina sem entendimento

Leia Também As cartas que o Governo já jogou nas negociações do OE2022 Das nove propostas, cinco dizem respeito à legislação laboral, com medidas como a revogação de legislação do período da troika e que não têm impacto orçamental (como a caducidade e o direito ao descanso por trabalho suplementar). As restantes dizem respeito ao Serviço Nacional de Saúde (SNS) e à Segurança Social.

longas carreiras contributivas e atividades de desgaste rápido)

Leia Também BE envia propostas para viabilizar Orçamento e reúne-se amanhã com o Governo

Leia Também OE2022: Governo afirma que há avanços com o BE e novas reuniões previstas

A reunião desta terça-feira entre o Governo e o Bloco de Esquerda terminou sem acordo para a viabilização do Orçamento do Estado para o próximo ano (OE2022). Os bloquistas dizem que o Governo insiste em "medidas simbólicas" no que toca à legislação laboral e "não trouxe qualquer proposta" na área da segurança social."Não há acordo", revela fonte oficial do BE, numa breve nota enviada às redações, que serve de resumo da reunião desta terça-feira, onde esteve presente o primeiro-ministro, António Costa, depois de os bloquistas terem entregue um conjunto de nove propostas que querem ver inscritas no OE2022 Sobre a discussão das medidas propostas, o BE diz que, no que toca ao trabalho, o Governo "recusa a reversão de qualquer uma das cinco regras que o Bloco quer reverter, ficando por medidas simbólicas que não concretizou por escrito".Na área da Segurança Social, em que o BE prevê o valor das pensões (incluindo para pensionistas comseja recalculado para que seja retirado o fator de sustentabilidade, os bloquistas dizem que "o Governo não trouxe qualquer proposta".Também na área da Saúde, o BE aguarda agora "novas redações com eventuais aproximações do Governo".O BE adianta ainda que ficou prevista "uma nova reunião", embora a data ainda não seja revelada.