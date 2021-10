BE mantém voto contra OE. Reunião deste sábado sem avanços

"Na reunião desta manhã, o Governo não realizou qualquer nova aproximação às nove propostas do Bloco de Esquerda", pelo que, "a manter-se este quadro, a Comissão Política proporá à Mesa Nacional a orientação de voto contra a proposta de Orçamento do Estado para 2022", disse ao Negócios fonte oficial do partido.

O Executivo prossegue os encontros com os parceiros de negociações no Parlamento com vista à viabilização do Orçamento do Estado para 2022. Este sábado António Costa reuniu com Catarina Martins e apesar da ausência de avanços, "o Bloco de Esquerda comunicou ao Governo que, até à votação na generalidade, estará aberto à negociação".

O ponto de partida para esta reunião já não era dos melhores. Ontem, o Bloco escrevia, no seu site Esquerda.net que "após vários meses de negociação e no dia anterior a mais uma reunião entre o primeiro-ministro e a coordenadora bloquista, o Governo rejeitou todas as nove propostas apresentadas pelo Bloco de Esquerda nas áreas da Saúde, Trabalho e Segurança Social".

Entre as reivindicações do Bloco estão medidas na área da saúde, pensões e Segurança Social e lei laboral. São propostas que "partem de projetos já apresentados na Assembleia da República, algumas já anteriormente defendidas pelo Partido Socialista", sublinha o Bloco.



Na sessão de ontem na Comissão de Orçamento e Finanças do Parlamento, em que o ministro das Finanças apresentou aos deputados a proposta de Orçamento do Estado, foi visível a tensão e o distanciamento face ao Bloco de Esquerda.



A Mesa Nacional do BE, órgão máximo do partido entre Convenções, reúne-se no domingo e tem conferência de imprensa prevista para as 16:00.