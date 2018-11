OE2019: Aprovada contratação de intérpretes de língua gestual para o SNS

A proposta de alteração do PAN relativa à contratação de intérpretes de Língua Gestual Portuguesa para o Serviço Nacional de Saúde foi aprovada com os votos a favor do PS, BE e PCP e a abstenção do PSD e CDS-PP.

Sara Matos

A contratação, em 2019, de até 25 intérpretes de língua gestual portuguesa para o Serviço Nacional de Saúde foi hoje aprovada na votação na especialidade do Orçamento do Estado, uma proposta de alteração apresentada pelo PAN.

Na votação na especialidade do Orçamento do Estado para 2019 (2019), cujo primeiro dia decorre hoje no parlamento, foi ainda aprovado, por unanimidade, um dos pontos de uma proposta de alteração do BE que define que "durante o ano de 2019 é reforçado o número de profissionais a trabalhar no Instituto Nacional de Emergência Médica" e a proposta, também dos bloquistas, para um o lançamento, no próximo ano, de "um procedimento concursal extraordinário para ingresso no Internato Médico".

Segundo o texto, o Governo tem que proceder, no próximo ano, "à contratação até 25 intérpretes de Língua Gestual Portuguesa para o Serviço Nacional de Saúde, priorizando a resposta a episódios de urgência no contexto dos Serviços de Urgência Médico-Cirúrgica".

Em Setembro, em entrevista à agência Lusa a propósito do OE2019, o deputado único do PAN, André Silva, adiantou que a inclusão era uma das preocupações do partido para o último orçamento desta legislatura, anunciando que estava a tentar que os intérpretes de língua gestual portuguesa passassem a estar no Serviço Nacional de Saúde, sendo a proposta inicial de "um mínimo de algumas dezenas distribuídas pelo país".