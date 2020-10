OE2021: PS invoca argumentos do voto contra de Rio para pedir unidade à esquerda

Leia Também Rio vota contra e deixa OE nas mãos da esquerda

Esta posição foi transmitida por Ana Catarina Mendes no final de uma reunião de duas horas e meia do Grupo Parlamentar do PS com o ministro de Estado e das Finanças, João Leão, na sala do Senado, na Assembleia da República.Perante os jornalistas, a presidente do Grupo Parlamentar do PS afirmou que "não surpreende que o presidente do PSD tenha anunciado o voto contra" a proposta de Orçamento do Estado para 2021, cuja votação na generalidade está marcada para o próximo dia 28."Rui Rio está contra o aumento do salário mínimo, contra a política de aumento dos rendimentos e das pensões, contra mais proteção social e contra o crescimento do investimento público em cerca de 23%. Devemos fazer a seguinte reflexão: Se fosse a direita a ter a receita para esta crise, seria ou não a da austeridade e do corte?", questionou.No atual contexto, de acordo com Ana Catarina Mendes, "é então preciso não esquecer que aquilo que uniu a esquerda há cinco anos foi mesmo a rejeição da austeridade"."Perante um Orçamento bom com uma resposta social-democrata, a esquerda tem de estar unida. Tenho a confiança que esta proposta de Orçamento continuará a ser trabalhada até ao final de novembro e será aprovada à esquerda", declarou.Interrogada sobre as queixas da coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, em relação ao atual clima político, falando mesmo em insultos, a presidente do Grupo Parlamentar do PS reagiu: "Nunca pautei a minha vida política por insultos"."Às vezes, quando alguém não tem argumentos, diz que os outros estão a insultar. Há isso sim críticas a algumas das propostas e à incapacidade que o Bloco de Esquerda muitas vezes releva em reconhecer que houve avanços", contrapôs Ana Catarina Mendes.A líder da bancada socialista deixou um reparo em relação ao comportamento do Bloco de Esquerda no processo negocial do Orçamento do Estado para 2021: "Uma negociação não é o que eu quero, numa negociação afere-se a possibilidade que existe para que as partes cheguem ao mesmo fim".Ana Catarina Mendes avançou depois com um exemplo, advertindo que, quando se coloca como ponto base o impedimento dos despedimentos, "não se pode estar a falar de razoabilidade"."Aliás, a crítica que Rui Rio faz a este Orçamento é por ser de esquerda, com mais despesa social. Portanto, há todas as condições para que prossiga a negociação [à esquerda], mas a negociação não é imposição. Negociar é procurar-se equilíbrios", reforçou.Confrontada com reparos hoje feitos por deputados socialistas em relação a determinadas dotações da proposta orçamental que consideram insuficientes, caso do setor da justiça, a presidente do Grupo Parlamentar do PS observou que a sua bancada irá apresentar propostas de alteração em sede de especialidade, "como acontece sempre"."Levantaram-se algumas preocupações - preocupações que todos nós temos e que gostaríamos que fossem ainda mais reforçadas dentro daquilo que é possível, designadamente ao nível dos serviços públicos", respondeu.