Rio anuncia voto contra Orçamento "irrealista" que não prepara o futuro

Rui Rio diz que o PSD até se poderia abster, "pelo interesse do país", para viabilizar o Orçamento do Estado para 2021, contudo acusa o primeiro-ministro de excluir os sociais-democratas destas lides e de apenas considerar a possibilidade de aprovar as contas do próximo ano com o Bloco de Esquerda e o PCP. Resultado: "O PSD só pode votar contra" este orçamento, atirou no final da intervenção que encerrou este dia de jornadas parlamentares do partido.



"Se o orçamento é mau, se não apoia as empresas, e até dificulta, se distribui o que tem e o que não tem com fraca lógica e fraco critério, se não dá sinais à classe média, se tem défice de transparência, se pré-anuncia um orçamento retificativo porque tem receita sobreesitmada, se nada faz pela reforma da administração pública para combater desperdício e a ineficiência e se o voto do PSD não serve nem para evitar uma crise política, o PSD só pode votar contra porque esse é que é o voto coerente com o que devemos fazer", disse o presidente social-democrata justificando o sentido de voto do OE2021 na votação na generalidade prevista para 28 de outubro.



Tal como já fizera noutras ocasiões, o líder do PSD evidenciou desagrado com a entrevista em que António Costa exclui o PSD das contas do Governo para o orçamento, dizendo que se a esquerda reprovasse o documento a consequência seria "simples: não há orçamento e há uma crise política".





Especificamente sobre a proposta orçamental do Executivo, Rio começou por apontar quatro debilidades: Escassa prudência num contexto de enorme incerteza; a projeção sobreavaliada da receita; o peso excessivo do consumo público; e ainda problemas de transparência. Rui Rio apontou estes quatro pontos e nem quis "falar nas cativações".



Para o presidente "laranja" este orçamento devia assumir duas prioridades. "Mais emprego" e "melhor emprego". Para haver mais emprego a "solução está nas empresas, o motor da economia", sendo que esta ideia não encontra correspondência nas propostas do Governo, defendeu lamentando que não haja um "apoio significativo às empresas" mas, "pior ainda, até há más notíticas". A pior é o aumento do salário mínimo em 2021, algo que Rio defenderia numa situação de normalidade, mas que critica numa altura em que "as empresas estão a lutar para não ir à falência" e em que é o Estado que está a ajudá-las a pagar salários.



"O Governo escolheu o caminho contrário, o caminho de sempre. Olha para o presente e esquece o futuro. É um orçamento de distribuição para agradar no imediato, esquecendo o futuro", prosseguiu notando que a proposta entregue no Parlamento "reforça o consumo sem o devido equilíbrio na produção", o que "gera défice externo ou inflação, ou inflação e défice externo".





