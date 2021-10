OE2022: Governo antevê que processo negocial será "tão exigente" como anterior

O Governo acredita que as negociações do Orçamento do Estado para o próximo ano (OE2022) serão "tão exigentes" como as do ano anterior. O secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro, garante que as "opções globais" à esquerda se aproximam e que negociações continuam "até à votação na generalidade"."As opções globais do Governo não se afastam de muitas opções políticas e estratégicas dos partidos com que temos negociado. Mas como sabemos, os partidos têm cadernos de reivindicações específicos e é, nessas matérias, que poderemos ou não chegar a um entendimento", referiu, após as reuniões com os partidos sobre o OE2022.Apesar dos "constrangimentos" impostos pelas eleições autárquicas (que se realizaram a 26 de setembro) ao calendário das negociações orçamentais, Duarte Cordeiro sublinhou que "o processo orçamental será em tudo semelhante ao do ano passado" e que o "Orçamento do Estado ainda não está fechado"."Aquilo que é expectável da nossa parte é ter, no mínimo, um calendário semelhante ao que tivemos na semana passada e termos negociações para viabilizar o OE2022 até à votação na generalidade, partindo do pressuposto de que não chegaremos mais cedo a um entendimento", explicou o secretário de Estado.As reuniões com os partidos "têm decorrido com normalidade", segundo Duarte Cordeiro, e o Governo está convicto de que, este ano, o processo negocial seja "idêntico ao do ano anterior, nem mais fácil nem mais difícil".No Orçamento do Estado de 2021, o Governo contou com a viabilização do PCP, PEV, PAN e das duas deputadas não-inscritas, mas viu o Bloco de Esquerda fechar a porta a um entendimento, pela primeira vez desde o fim da "geringonça".Duarte Cordeiro destacou ainda que o Governo tem analisado "com detalhe todas essas propostas" e espera na segunda-feira, quando apresentar a proposta de OE2022, "algumas dessas medidas" já estejam lá refletidas, incluindo algumas propostas que dão "continuidade com matérias que estavam previstas no orçamento do ano passado".O secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, sublinhou ainda que todos os partidos à esquerda estão "preocupados em que o país para que possa ultrapassar as suas dificuldades estruturais e as dificuldades conjunturais colocadas". "E essa é uma preocupação comum entre o Governo e os vários partidos da oposição", disse."Aquilo que são as linhas gerais em que o Governo está a trabalhar para propor à Assembleia da República, num trabalho conjunto com o PCP, o BE, PAN, PEV e as deputadas não-inscritas, é um orçamento que continua a apostar no aumento do rendimento das famílias, no reforço dos serviços públicos e no apoio ao investimento, privado e público", concretizou.