Parlamento aprova reforço de um milhão de euros para o Porta 65

O Programa Porta 65, de apoio ao arrendamento jovem, vai ter um reforço de um milhão de euros, na sequência de uma proposta do PS aprovada esta terça-feira no Parlamento durante as votações na especialidade do Orçamento do Estado para 2021.

O aumento é justificado pela pandemia e pelo expetável aumento da procura deste tipo de apoios à habitação por parte da população mais nova.

Este programa, notam os socialistas na sua nota justificativa, atribui subvenções de renda a jovens, consoante a dotação orçamental disponível, hierarquizando candidaturas através de vários critérios, entre os quais o rendimento. Ora, "a crise provocada pela pandemia da covid-19 veio alterar profundamente os rendimentos dos portugueses e, em particular, dos jovens, frequentemente em sentido descendente", uma circunstância que "pode melhorar a pontuação das candidaturas, mas pode também, tornar candidaturas inelegíveis devido à ultrapassagem da taxa de esforço máxima", sublinham, justificando desta forma o reforço financeiro ao programa.