Pensões mais baixas vão receber aumento extraordinário de 10 euros

Quem recebe até 658,2 euros de pensão vai ter direito a um aumento extraordinário de dez euros já em janeiro. A proposta dos comunistas foi viabilizada esta tarde no Parlamento, durante a votação na especialidade do Orçamento do Estado para o próximo ano (OE2021).O PCP teve o apoio do PS (com quem andou a negociar a viabilização da proposta), Bloco de Esquerda, CDS, PAN, Iniciativa Liberal e o Chega. Só o PSD não votou a favor, preferindo abster-se.É esperado que a medida abranja quase 2 milhões de pessoas e deverá ter um impacto orçamental de 270 milhões de euros.Já as pensões acima de 658,2 euros vão continuar congeladas, em 2021, por causa da inflação negativa e da contração do PIB registadas este ano.Os comunistas ainda tentaram passar uma proposta que implicasse aumentos nas pensões superiores a 658,2 euros, mas a mesma foi rejeitada pelo Partido Socialista e pela abstenção do PSD, CDS e Chega.