Proposta de OE para 2023 já foi entregue ao Parlamento

A proposta de Orçamento do Estado para o próximo ano (OE 2023) já foi entregue pelo Governo na Assembleia da República.Este é o primeiro orçamento feito de raiz pela equipa de Fernando Medina. No final de maio deste ano, o ministro das Finanças viu ser aprovado o Orçamento do Estado (OE 2022), que pôs fim a seis meses de duodécimos, situação em que o país entrou após o primeiro chumbo da versão do OE apresentada pelo ex-ministro João Leão e que foi recuperada por Medina.Segundo o que já foi revelado pelo Governo e pelos partidos políticos, a proposta prevê um crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 1,3% em 2023 e uma inflação de 4% no próximo ano. Já o défice deverá cair de 1,9% do PIB este ano para 0,9% em 2023, enquanto o rácio da dívida pública deverá cair para 110% do PIB, com Portugal a abandonar assim o top 3 dos países europeus mais endividados.A discussão do novo orçamento na generalidade está marcada para os dias 26 e 27. Caso seja aprovada, a proposta segue para discussão na especialidade, onde ficará cerca de um mês. Os partidos poderão então apresentar propostas de alteração e a maratona de votações, alínea a alínea, arranca no dia 21 de novembro, prolongando-se durante toda essa semana.Com esse processo concluído, a votação final global do OE 2023 deverá acontecer a 25 de novembro.(em atualização)