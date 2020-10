Proposta do BE para Novo Banco "é perigosa e revela nervosismo", acusa PS

Leia Também BE quer bancos a injetar dinheiro diretamente no Novo Banco

"Entendemos que essa proposta é perigosa e revela nervosismo do BE em relação ao Novo Banco" – é assim que João Paulo Correia, vice-presidente da bancada parlamentar socialista, reage à sugestão lançada esta sexta-feira pelos bloquistas, de colocar os bancos a injetar dinheiro diretamente na instituição liderada por António Ramalho , sem passar pelo Fundo de Resolução.As negociações do Orçamento do Estado para 2021 continuam marcadas pelo impasse em torno da questão do Novo Banco. Esta sexta-feira, Mariana Mortágua, deputada do BE, apresentou a ideia que o partido tem defendido junto do Governo. Primeiro: o Estado não se deve comprometer a injetar mais dinheiro no Novo Banco sem ter os resultados de uma auditoria que verifique se o Lone Star está a cumprir os termos do contrato. Segundo: se essa auditoria vier demonstrar que há de facto justificação para a necessidade de injetar dinheiro na instituição financeira para cobrir mais perdas, essas verbas devem ser colocadas diretamente pelos bancos, sem que o Fundo de Resolução interfira."O BE está a acrescentar todos os dias linhas vermelhas à questão do Novo Banco", acusa João Paulo Correia. "O Bloco foi sempre contra que o Estado emprestasse ao Fundo de Resolução. Agora o Governo ultrapassou essa questão e o BE acrescentou outra", critica o deputado.João Paulo Correia refere-se à exigência dos bloquistas de não permitir que o Fundo de Resolução injete dinheiro no Novo Banco, mesmo que se vá financiar na banca, em vez de junto do Estado. Esta exigência é feita porque seja qual for a fonte de financiamento, se o Fundo de Resolução entregar mais dinheiro ao Novo Banco, essa operação terá sempre impacto no défice orçamental e na dívida pública, porque o fundo é uma entidade pública."Esta trajetória do BE é perigosa porque é mais uma linha vermelha para criar um impasse, afeta mais o Novo Banco e afeta o sistema financeiro", frisa o deputado socialista. É que no entender do PS, se os bancos entregarem dinheiro diretamente ao Novo Banco, ficando com uma pequena participação, isso significa que o Novo Banco está a assumir que precisa de novos acionistas e que está a falhar o seu plano estratégico. Nesse caso, diz João Paulo Correia, o Mecanismo Único de Supervisão, deverá rever os rácios de capital que lhe são exigidos, resultando em necessidades de capital ainda mais elevadas."São soluções perigosas que destroem o banco", dramatiza o deputado, lamentando que as outras frentes da negociação do Orçamento do Estado, que "têm avanços" , não estejam a ser valorizadas.