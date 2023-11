PSD quer prorrogar regime da Zona Franca da Madeira

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

É a primeira proposta de alteração ao Orçamento do Estado apresentada pelo PSD e vai para a Zona Franca da Madeira (ZFM). O grupo parlamentar do maior partido da oposição quer prorrogar por mais três anos, até 2026, o atual regime de licenciamento de empresas que termina no dia 31 de dezembro deste ano.





...