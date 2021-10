Receita do englobamento obrigatório vai para a Segurança Social

que os rendimentos prediais estarão de fora. Neste momento, para dar uma resposta mais exata e verdadeira, em que estamos a conversar, não está em estudo o englobamento de rendimentos prediais. O que está em estudo, no que diz respeito ao englobamento, são os rendimentos relacionados com matérias especulativas", indicou o deputado socialista.





O englobamento obrigatório das mais-valias mobiliárias de curto prazo vai mesmo avançar e a receita deste imposto vai ser canalizada para a Segurança Social, revela o jornal digital Eco De acordo com a publicação, a medida já está fechada e vai constar da proposta de lei do Orçamento do Estado para 2022 que o Governo entrega esta segunda-feira, dia 11 de outubro, no Parlamento. A medida deixa de fora os rendimentos prediais, como as rendas, tal como tinha avançado ao Negócios o vice-presidente da bancada parlamentar do PS, João Paulo Correia. "JulgoDe acordo com o jornal Eco, a receita arrecadada com o englobamento vai ser canalizada para o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social, uma almofada que serve para pagar as pensões quando o sistema não for capaz de assegurar completamente esse objetivo, ou seja, quando a