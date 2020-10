Rio acusa Governo de "enterrar dinheiro" na TAP, Costa pergunta se quer "deixar falir"

Leia Também Costa acusa Bloco de "marchar" com a direita e PSD de não largar austeridade

O presidente do PSD, Rui Rio, criticou hoje as opções do Governo para a TAP, acusando o executivo de "enterrar dinheiro dos contribuintes" na transportadora aérea nacional antes de ser conhecido o plano de reestruturação."Para quando o plano de reestruturação da TAP, sendo que já o devíamos ter tido antes de o Governo enterrar dinheiro dos contribuintes?", questionou Rio, no arranque do debate parlamentar da proposta de Orçamento do Estado para 2021.Na resposta, o primeiro-ministro, António Costa, respondeu que este plano deverá ser conhecido em meados de dezembro e considerou que a questão fundamental "é política"."É saber se queremos a TAP ou se queremos deixar falir a TAP. Do nosso lado, não temos dúvidas, a TAP não pode falir (...) Mas um dia gostaria de ouvir a opinião do senhor deputado, quer deixar falir a TAP ou não quer deixar falir a TAP?", perguntou.Num modelo de debate sem réplica, Rio já não teve ocasião de responder a Costa.Na sua intervenção, o presidente do PSD considerou que, em 31 de dezembro no ano passado, a TAP "era uma empresa falida", com 776 milhões de euros de capital próprio e 1,2 mil milhões de euros de passivo."O Governo aprovou mais 1,2 mil milhões de euros de empréstimo, ou seja, duplicou o passivo que a TAP tinha, e neste orçamento estão mais 500 milhões de euros avalizados pelo Governo", enumerou, calculando que, no final deste ano, os capitais próprios da empresa devem rondar os 2 mil milhões de euros negativos.Rui Rio aludiu ainda à próxima assembleia geral da empresa, em que estará em discussão a alteração dos estatutos da TAP e, na qual disse, a Parpública se predispõe a avalizar mais 156 milhões de euros de passivo bancário, que se previa inicialmente serem divididos entre público e privados."O Governo está de acordo com isto? No próximo dia 10 de novembro ainda são mais 156 milhões de euros às costas dos contribuintes?", questionou.Na resposta, António Costa apenas referiu que o Governo prevê para a TAP no próximo Orçamento "o que está coberto pelas autoridades da Comissão Europeia e em linha com o que se antecipa serem as necessidades de reforço do empréstimo", afirmou.