Rui Nuno Baleiras: Quase 1.550 propostas de alteração ao OE “é absurdo”

Rui Nuno Baleiras defende que o processo de decisão do Orçamento do Estado na Assembleia da República deve ser revisto. Há demasiadas propostas de alteração ao documento do governo e com “má técnica legislativa”.

