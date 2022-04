Tabelas de retenção do IRS já não mexem este ano

As tabelas de retenção na fonte de IRS a aplicar ao longo de 2022 vão manter-se como estão até ao final do ano, afirmou esta quarta-feira o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. Será assim, apesar de a proposta de Orçamento do Estado (OE) entregue esta quarta-feira no Parlamento prever um desdobramento em dois dos escalões do imposto, o que trará uma redução fiscal, com menos IRS a pagar pelas famílias abrangidas - cerca de 1,5 milhões, de acordo com as previsões do Executivo.

António Mendonça Mendes, que falava aos jornalistas durante a conferência de imprensa de apresentação da proposta de OE, lembrou que as tabelas este ano já foram alteradas duas vezes - uma primeira em vigor logo em janeiro e outra posteriormente, para acomodar um erro que tinha havido em relação aos pensionistas - e explicou que aí o Governo já antecipou "em grande medida alguns dos efeitos que iriam existir com estas alterações aos escalões". Assim sendo, "neste momento o ajustamento está feito e responde às preocupações essenciais nessa matéria".

O secretário de Estado frisou também que as tabelas "foram atualizadas nos últimos anos em mais de 500 milhões de euros" e que "foi feito um grande esforço de aproximação entre o imposto retido e o devido", pelo que "todas as pessoas constatam já menos reembolsos" nas suas liquidações do IRS.