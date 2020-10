Verdes anunciam abstenção na votação do Orçamento para 2021

O deputado José Luís Ferreira, do partido Ecologista Os Verdes, anunciou esta terça-feira no Parlamento que o seu partido se vai abster na votação na generalidade da proposta de Orçamento do Estado para o próximo ano, agendada para esta quarta-feira.

O deputado salientou que este "não é um bom orçamento", mas que vão "abster-se na generalidade, esperando uma postura de abertura [do Governo] para outras questões".

No entender dos Verdes, há "questões fundamentais" para o partido a que "o Governo não tem dado a devida atenção, nomeadamente "as questões ligadas ao reforço dos serviços públicos, como a educação e a saúde" bem como a "necessidade de investimento nos transportes públicos em particular na ferrovia".

Quanto à votação final global do Orçamento, "está tudo em aberto", sublinha José Luís Ferreira e "depende de como o documento se apresentar no fim" da discussão na especialidade.

A aprovação do Orçamento na generalidade estava já garantida com a anunciada abstenção do PCP e do PAN, bem como da deputada não inscrita Cristina Rodrigues. Também Joacine Katar Moreira deverá abster-se.

Com a direita em peso a votar contra, tal como o Bloco de Esquerda, apenas o PS votará favoravelmente o documento.