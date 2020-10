Assista em direto ao segundo dia do debate do Orçamento do Estado no Parlamento

O Governo está esta quarta-feira no Parlamento para debater a proposta do Orçamento do Estado que será votada ao final do na generalidade com aprovação garantida. Veja aqui em direto.

