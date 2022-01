Alto Comissariado para as Migrações encerra concurso por falta de candidatos

O Alto Comissariado para as Migrações decidiu dar por encerrado o concurso para técnicos superiores por falta de "candidatos aprovados nos métodos de seleção". Em causa estavam sete vagas para técnicos superiores em várias áreas do Alto Comissariado para as Migrações que estavam a concurso há mais de um ano.



A decisão do encerramento do concurso, lançado a 6 de novembro de 2020, foi publicada esta quinta-feira em Diário da República.





De acordo com o aviso de abertura do concurso, as vagas seriam preenchidas por trabalhadores já com vínculo à Função Pública e a remuneração mensal seria de 1205,08 euros ou a "detida pelo trabalhador na categoria/carreira de origem".

Entre as sete vagas encontrava-se um posto para a equipa de Fundos e Apoio Financeiro, quatro para área de Projetos cofinanciados por Fundos Comunitários a que se somam outras duas para o Núcleo de Gestão Financeira.



Segundo o Diário da República, o concurso esteve publicado na Bolsa de Emprego Público (BEP).