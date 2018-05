Autarquias lançam concursos para admitir mais de 5 mil precários

As autarquias já lançaram mais de dois mil concursos com o objectivo de integrar nos quadros 5,6 mil pessoas, no âmbito do programa de regularização de precários da Função Pública.





Os dados foram avançados pela secretária de Estado da Administração e do Emprego Público, Fátima Fonseca, no Parlamento.





Nos termos da lei, os concursos deveriam ter sido lançados em Janeiro, mas os autarcas avisaram logo que o prazo era curto.