Costa considera extemporânea questão dos aumentos salariais da função pública em 2019

António Costa falava aos jornalistas no final da sessão de abertura do seminário dos cônsules honorários na Fundação do Oriente, em Lisboa."Há um bocado a mania em Portugal de se discutirem fora do tempo as matérias e este Governo respeita o princípio da negociação colectiva em geral e com a função pública em Portugal", reagiu o líder do Executivo.Para António Costa, a seu tempo o Governo "olhará para o Orçamento do Estado" para 2019, sendo "extemporâneo colocar-se em Abril de 2018" a questão de um aumento dos salários da função pública no próximo ano.