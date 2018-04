Aumentos na Função Pública? Centeno foge à questão

O Governo vai mesmo congelar salários na Função Pública? O ministro das Finanças, Mário Centeno, respondeu que já está a tomar medidas de valorização dos funcionários públicos mas não quis assumir de forma clara que os salários vão ficar congelados pelo décimo ano consecutivo.





"A Função Pública tem vindo a ter ao longo de toda a legislatura atenção especial por parte do Governo", começou por responder o ministro, na conferência de imprensa de apresentação do Programa de Estabilidade.



Mário Centeno referiu a redução do horário para as 35 horas e o descongelamento de carreiras, acrescentando ainda que o Governo vai "promover activamente um processo de recrutamento de técnicos para a administração pública em áreas muito especializadas".



"Continuamos, no contexto da negociação colectiva", numa agenda que "vai ser muito preenchida ao longo de 2018 com medidas de valorização e de melhoria das condições laborais."



O Programa de Estabilidade refere apenas que "as despesas com pessoal apresentam uma diminuição do seu peso no PIB de 0,8 pontos percentuais, entre 2018 e 2022, reflectindo a poupança derivada do efeito composição do emprego público, que se estima constante ao longo do período de projecção."



Em termos nominais, o aumento será de 2,1% este ano, abrandando no próximo para 1,8% o que, num cenário em que libertam progressões e se mantém o nível de emprego deixa pouca margem para aumentos salariais.



Na semana passada, em concertação social, os parceiros sociais interpretaram as palavras do ministro como o anúncio de um novo congelamento. Se assim for, será o décimo ano consecutivo de congelamento dos salários do Estado, uma vez que os últimos aumentos, de 2,9%, foram aprovados pelo ex-ministro das Finanças em Teixeira dos Santos para 2009, ano de eleições.





A actualização dos salários da Função Pública é uma das principais reivindicações dos sindicatos, sendo também defendida pelos partidos que apoiam o Governo no Parlamento, o Bloco de Esquerda e o PCP.