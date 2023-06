Descontos para a ADSE já superam 700 milhões

Há dez anos, os descontos de funcionários públicos e reformados do Estado para a ADSE não chegavam aos 300 milhões de euros. De lá para cá a taxa de descontos aumentou, as despesas com saúde também, o número de funcionários recuperou. No ano passado, a receita das contribuições voltou a subir 5,2% em termos homólogos, o que é justificado com os plenos efeitos do alargamento das inscriç

...