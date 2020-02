Função Pública: Governo promete atualizações anuais de todos os salários até ao final da legislatura

A proposta do Governo para 2020, que ficou aquém das expectativas dos sindicatos, veio acompanhada de compromissos futuros: o Governo compromete-se a garantir atualizações transversais para todos os funcionários públicos até ao final da legislatura, com base na inflação registada em dezembro do ano anterior.





A garantia foi detalhada ao Negócios por fonte governamental, a propósito das reuniões desta quarta-feira, onde o Executivo também revelou que os salários mais baixos da Função Pública, até aos 683 euros, terão afinal um aumento de dez euros (em vez de sete).