Aumentos salariais na Função Pública custam 95 milhões de euros

Os dados foram avançados pelo Governo que, no entanto, não esclareceu se está em causa o impacto bruto ou líquido.

Os aumentos salariais dos funcionários públicos, que serão de 0,3% para a generalidade dos trabalhadores e de 10 euros no caso dos salários mais baixos, vão custar 95 milhões de euros. Em declarações aos jornalistas, o secretário de Estado da Administração Pública, José Couto, não esclareceu, no entanto, se em causa está o impacto líquido ou bruto.





Num comunicado distribuído aos jornalistas, o Governo considera que "em geral, as contrapropostas dos sindicatos são muito exigentes do ponto de vista orçamental, pelo que seria irresponsável aceitar as propostas".