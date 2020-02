Governo anuncia aumento de 7 euros para os salários mais baixos do Estado

O Governo anunciou esta segunda-feira aos sindicatos da Função Pública que o aumento salarial será de 7 euros, pouco mais do que 1%, para os dois níveis mais baixos da tabela remuneratória.





Serão abrangidos os trabalhadores que estão no nível mais baixo da Função Pública (635,07 euros, que passa para 642,07 euros) e no seguinte (683,13 euros que passa para 690,13), que corresponde ao primeiro nível da carreira de assistente técnico (ou seja, dos trabalhadores administrativos). A subida é de 1,1% e 1%, respetivamente.De acordo com o Governo, estão nestes dois escalões 150 mil trabalhadores do Estado que no caso do primeiro patamar estão isentos de impostos e que no caso do segundo ficarão no terceiro escalão de IRS, com uma taxa de retenção na fonte de 4,2%.Formalmente, os escalões abrangidos correspondem aos níveis 4 e 5 da tabela, que foram ficando desatualizados por causa do aumento do valor mínimo, mas correspondem, na prática, aos dois mais baixos.

Para os restantes salários (acima dos 700 euros) a subida mantém-se nos 0,3%, com efeitos retroativos a janeiro. De acordo com a proposta já divulgada aos jornalistas, o Governo espera que o acerto seja feito no mês de março.



Mais cinco euros por mês



"Não é uma proposta aceitável", reagiu Helena Rodrigues, do STE. "Inaceitável", concordou José Abraão, da Fesap.



Como os 0,3% para todos já estavam anunciados desde dezembro, a Fesap sublinha que o que está em causa, na verdade, é um aumento adicional bruto de cerca de cinco euros para quem menos ganha.



Mais precisamente, segundo contas do Negócios, de 5,09 e 4,95 euros, respetivamente.



José Abraão, da Fesap, referiu ainda que, tendo em conta que a proposta anterior custava 70 milhões de euros, e que o Governo fala agora em 87 milhões, o esforço adicional será de cerca de 17 milhões.





Tanto a presidente do Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado (STE) como o secretário-geral da Fesap anunciaram que vão apresentar uma contraproposta.



"O Governo refere que não se pode deitar a perder aquilo que foi conseguido nos últimos dez anos. Parece que aquilo que foi feito nos últimos dez anos foi bem feito, nós dizemos que não: cortar remuneração a trabalhadores não é nunca bem feito", referiu a líder da Frente Sindical do Sindicato dos Quadros do Estado (STE), que foi a primeira estrutura a ser recebida esta segunda-feira pelo secretário de Estado da Administração Pública, José Couto.