Governo vai voltar a rever tabelas de retenção do IRS para que "nenhum trabalhador fique a receber menos"

O Governo vai mesmo voltar a rever as tabelas de retenção de IRS de forma a garantir que os assistentes técnicos não acabem por receber menos dinheiro por mês ao longo deste ano.A confirmação foi feita pela secretária de Estado da Administração Pública, depois da Fesap ter alertado para o efeito conjugado do valor proposto pelo Governo com as tabelas de retenção.No caso de um solteiro o aumento de 47,55 euros no salário de entrada dos assistentes técnicos poderia implicar um novo desconto de cerca de 60 euros para o IRS."Nós estamos articulados com o Ministério das Finanças para que do ponto de vista das tabelas de retenção seja acautelado que nenhum trabalhador fica a receber menos. Esta medida não vai trazer problemas a estes trabalhadores", disse.Os assistentes técnicos vão receber retroativos, mas a responsável disse também que essa questão deverá ser acautelada em termos fiscais.Contudo, a tabela dos funcionários públicos e dos trabalhadores dependentes do privado é a mesma, pelo que a alteração deverá aliviar o imposto retido ao longo deste ano, sendo neutra nos acertos a fazer em 2023.Notícia em atualização